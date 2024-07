Iacp, Angelo Sicali eletto vicepresidente della sigla nazionale FederCasa

Politica

Il presidente dell'Istituto autonomo case popolari di Catania sarà il numero due dell'associazione che in Italia raggruppa 80 aziende pubbliche che si occupano di politiche abitative

Il presidente dell’Istituto autonomo case popolari (Iaco) di Catania Angelo Sicali è stato eletto vice presidente nazionale di FederCasa, la sigla che raccoglie oltre 80 aziende pubbliche che si occupano di politiche abitative. E’ la prima volta in assoluto che la Sicilia esprime una sua figura di questo livello all’interno della sigla.

Complimenti da Aricò e Pogliese

«Mi congratulo con Angelo Sicali per il nuovo prestigioso incarico. Un riconoscimento meritato per le sue capacità professionali e che contemporaneamente testimonia gli ottimi risultati che la Sicilia sta conseguendo nel campo dell’edilizia residenziale pubblica e nella riqualificazione degli Iacp». Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, commentando l’elezione di Angelo Sicali, presidente del cda dello Iacp Catania, a vicepresidente di Federcasa, che raggruppa gli enti e le aziende che si occupano di politiche abitative ed edilizia sociale in Italia. «Sono certo – ha aggiunto Aricò – che Sicali saprà farsi valere anche in questa nuova esperienza grazie alla sua dimostrata competenza».