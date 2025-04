Idea benefit penale a imprese virtuose su sicurezza lavoro

agenzia

Come per medici, imprenditore risponderà solo di colpa grave

ROMA, 30 APR – Riconoscere un trattamento di favore alle imprese virtuose, organizzate e rispettose delle regole fondamentali in tema di sicurezza sul lavoro. È la proposta su cui sta lavorando la specifica commissione del ministero della Giustizia, presieduta dal viceministro Francesco Paolo Sisto. Analogamente a quanto accade nella responsabilità medica, in caso di incidenti, se sarà certificata la correttezza dei comportamenti adottati da parte del datore di lavoro in materia di sicurezza, questi ne risponderà esclusivamente a titolo di colpa grave, fermo restante la totalità del diritto al risarcimento del danno.

