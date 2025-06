il 6 Mattarella dal Papa in Vaticano

agenzia

Agenda aperta su tutti i principali temi di attualità

ROMA, 31 MAG – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Vaticano per incontrare, in una visita ufficiale, Papa Leone XIV. L’agenda dei temi sarà aperta e in ambienti politici non si esclude che, oltre alle questioni bilaterali,il Pontefice e il capo dello Stato italiano tocchino i principali temi di attualità come la pace,l’Ucraina e il Medio Oriente. Probabile che il presidente della Repubblica ricambi la visita in vaticano invitando il Papa al Quirinale.

