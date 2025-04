Il barrio natale di Flores sotto shock per la morte del Papa

agenzia

Immagini, fiori e candele davanti alla casa di Francesco

BUENOS AIRES, 21 APR – “Siamo tristi, abbiamo perso il nostro pastore”, mormora un’insegnante del quartiere di San José de Flores (o Flores) nella capitale argentina, dove Jorge Bergoglio è nato (1936), ha frequentato le scuole elementari (dal 1943 al 1948), ha trovato la sua vocazione sacerdotale (1953) e dove ha celebrato la sua ultima messa prima di diventare Papa. E’ stato un risveglio scioccante per la gente del barrio, che nella casa al numero 268 di via Varela dove il Papa è nato, arriva in processione, lasciando fiori, immagini sacre, foto e candele. Nella sua parrocchia oggi il Pontefice sarà ricordato nell’omelia di tutte le messe in programma, come il Papa del dialogo e degli ultimi. Bergoglio è stato ordinato sacerdote nel 1969 e ha sempre mantenuto un grande affetto per la chiesa di Flores. “Anche quando era arcivescovo di Buenos Aires officiava lì le messe, e tornava sempre”, racconta all’ANSA uno dei preti che si occupano delle villas, le baraccopoli, e che preferisce mantenere l’anonimato.

