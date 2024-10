agenzia

L'esame era slittato lo scorso venerdì per 'approfondimenti'

ROMA, 02 OTT – Via libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al decreto legge che riforma le regole per i flussi di lavoratori stranieri. L’ok è arrivato dopo la riunione di venerdì scorso in cui l’esame era slittato per “ulteriori approfondimenti”.

