Il consiglio del Cas avvia la procedura per la revoca del direttore Fazio dopo le sue dichiarazioni sul Ponte sullo Stretto

INFRASTRUTTURE

Il vertice di Autostrade siciliane ha affermato che la rete stradale dell'Isola non riuscirà a sopportare il traffico derivante dalla costruzione dell'opera

«Mi risulta che stamani il consiglio di amministrazione del Cas ha avviato la procedura di contestazione finalizzata alla revoca del direttore Fazio per le sue dichiarazioni che abbiamo appreso dalla stampa». A dirlo il presidente della Regione Renato Schifani presente alla firma per la cessione al Comune di Messina delle aree dell’Officina Grandi Riparazioni. Il governatore si riferisce alle dichiarazioni fatte dal direttore generale del consorzio autostrade siciliane, Franco Calogero Fazio, durante l’audizione in commissione ponte al comune di Messina. Secondo Fazio «la rete autostradale siciliana non sarà in grado di sopportare l’aggravio di traffico di mezzi pesanti durante la lunga fase di cantiere, né il nuovo traffico di mezzi pesanti e leggeri derivanti dal ponte stesso, una volta costruito».