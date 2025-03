Il Fatto Quotidiano, al via il nuovo sito web

agenzia

Gomez: "Non è un restyling, ma un motore nuovo per crescere"

ROMA, 20 MAR – Il Fatto Quotidiano rinnova la sua presenza digitale con il lancio del nuovo sito web, online da oggi 20 marzo, grazie al quale verrà garantita ai lettori un’esperienza di navigazione più intuitiva, veloce e coinvolgente. Con l’obiettivo di consolidare il ruolo de Il Fatto Quotidiano come uno dei principali giornali online in Italia, il nuovo sito mantiene la consolidata indipendenza editoriale della testata e offre ai lettori un’informazione con notizie esclusive sempre più completa e accessibile. “L’innovazione tecnologica è un asset fondamentale per il futuro dell’informazione. Con il nuovo sito compiamo un passo avanti in questa direzione, offrendo un’esperienza digitale integrata, sempre al servizio della qualità e della libertà dell’informazione” dice Cinzia Monteverdi, amministratrice delegata di Società Editoriale Il Fatto. “Quando abbiamo iniziato a immaginare il nuovo sito, un anno fa, avevamo le idee chiare su un punto: non ci serviva un restyling, ma un motore nuovo per crescere ancora ed essere sempre più competitivi” aggiunge Peter Gomez, direttore de il fattoquotidiano.it evidenziando l’ambizione di questo rinnovamento. “Siamo un giornale online che per diversi mesi del 2024 è stato il terzo sito italiano e che ora ambisce a esserlo stabilmente per poi scalare il podio”. “Collaborare con Il Fatto Quotidiano in questo progetto di rinnovamento ha rappresentato un’opportunità importante per supportare la crescita strategica della testata. L’approccio integrato che abbiamo sviluppato ci ha consentito di contribuire concretamente all’ottimizzazione del sito e al miglioramento dell’esperienza di navigazione degli utenti” spiega Annalisa Mancuso, digital project manager del progetto Il Fatto Quotidiano in Pro Web Digital Consulting – Gruppo Cerved.

