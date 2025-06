Il Giro d’Italia in Vaticano, il Papa saluta i ciclisti

agenzia

Leone riceve maglia rosa. 'Siete modello per giovani del mondo'

CITTÀ DEL VATICANO, 01 GIU – Il Giro d’Italia è arrivato in Vaticano e Papa Leone XIV ha salutato i ciclisti. Ha ricevuto la maglia rosa. “Sappiate che siete modelli per i giovani di tutto il mondo, si ama il Giro d’Italia non solo in Italia. Il ciclismo è tanto importante come lo sport in generale”, ha detto il Papa salutando i ciclisti. “Siete sempre i benvenuti, qui in Vaticano e nella Chiesa – ha aggiunto – Spero che per tutti voi sia veramente una giornata bellissima”. “Vi ringrazio per tutto quello che fate: siete modelli davvero” per i giovani “e come avete imparato a curare il corpo, anche lo spirito sia sempre benedetto. Siate sempre attenti a tutto l’essere umano: corpo, mente, cuore e spirito. Congratulazioni a tutti”, ha concluso il Papa benedicendo gli sportivi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA