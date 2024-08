Il governo chiede il voto di fiducia in Senato sul dl carceri

agenzia

Partono subito gli interventi in dichiarazione di voto

ROMA, 01 AGO – Il governo chiede il voto di fiducia sul decreto carceri. Lo comunica nell’Aula di Palazzo Madama il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Poco prima la Commissione Bilancio aveva dato il parere non ostativo, ma con richiesta di riformulazione di alcune parti degli articoli del provvedimento. Dopo la richiesta di Ciriani sono cominciati subito gli interventi per dichiarazione di voto.

