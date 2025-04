Il Governo ha deliberato 5 giorni di lutto nazionale per il Papa

Italia

La decisione è stata presa dal Consiglio dei Ministri di oggi

Cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Lo ha deliberato il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende da fonti di governo.

I cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco partono da oggi e durano «fino al giorno del funerale». Lo ha spiegato il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci.

«Abbiamo adottato il provvedimento che consente al Capo dipartimento della Protezione civile», Fabio Ciciliano, «di occuparsi di mobilità, assistenza e accoglienza in questi giorni fino alla elezione del nuovo pontefice. Per quanto riguarda le misure di ordine pubblico, rimangono in capo al Prefetto di Roma che comunque si raccorderà con il Capo dipartimento il quale opererà anche in regime di deroga». Musumeci ha spiegato poi che «è già stato adottato un provvedimento per i primi 5 milioni di euro», e che la figura di Ciciliano «corrisponde a quella di un commissario».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA