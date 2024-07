agenzia

Via libera con 185 sì, 109 no e 4 astenuti

ROMA, 16 LUG – Il governo incassa la fiducia in Aula alla Camera sul decreto sport e scuola. I sì sono stati 185, i no 109, 4 gli astenuti. Il via libera finale di Montecitorio al provvedimento è previsto per domani. Il testo poi passerà all’esame del Senato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA