Il libro con l’inedito di Berlusconi subito primo su Amazon

agenzia

Di Del Debbio con prefazione della figlia Marina, esce 9 aprile

ROMA, 25 MAR – È già al primo posto assoluto nella classifica dei libri di Amazon ‘In nome della libertà. La forza delle idee di Silvio Berlusconi’ di Paolo Del Debbio che sarà in libreria il 9 aprile per Piemme. Il libro sull’avventura politica del Cavaliere contiene l’ultimo scritto inedito di Berlusconi e la prefazione della figlia Marina. A quasi un anno dalla scomparsa di Berlusconi, avvenuta il 12 giugno 2023, Paolo Del Debbio ragiona sull’eredità politica di una delle figure più emblematiche della Seconda Repubblica. Su quale sia il lascito, ma soprattutto l’attualità del programma del 1994 di Forza Italia. Si parla dunque di quel programma politico – che il lettore in Appendice potrà rileggere in ampi estratti. Come scrive lo stesso Del Debbio – autore e conduttore televisivo, professore universitario e saggista, tra i fondatori di Forza Italia – “lo si fa da due punti di vista. Il primo è quello che mette in luce il nocciolo culturale (e anche filosofico) che sottostà al programma stesso. Sono idee ispirate alla tradizione liberale italiana – che è di una ricchezza notevole – alle quali lavorammo con un gruppo di intellettuali. Il secondo riguarda l’attualità di questo programma, cioè il permanere, pur a trent’anni di distanza, della validità di intuizioni, idee, visione della politica, intenti riformatori”. Il libro contiene l’ultimo manoscritto al quale il fondatore di Forza Italia lavorò nella camera d’ospedale poche ore prima che sopravvenisse la fine, il 12 giugno 2023.

