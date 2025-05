Il M5s: «A Ramacca indette le elezioni, ma dopo l’arresto del sindaco il Comune non può tornare al voto, violata la legge»

L'INTERPELLANZA

I pentastellati chiedono l'annullamento del voto previsto il 26 e 27 maggio

«Il 24 febbraio il sindaco del comune di Ramacca (Catania), Nunzio Vitale, è stato arrestato insieme al vicepresidente del consiglio comunale Salvatore Fornaro nell’ambito dell’operazione antimafia “Mercurio”. Le accuse nei confronti del sindaco e di altri esponenti politici sono gravi e riguardano anche il voto di scambio politico-mafioso, con presunti accordi con il clan mafioso Santapaola-Ercolano. Nonostante questo quadro molto grave, nessuna commissione di accesso è stata insediata e addirittura, come se niente fosse, la Regione Sicilia ha indetto le elezioni comunali per il 26 e 27 maggio». Lo affermano i deputati M5S Luciano Cantone e Federico Cafiero De Raho, che oggi alla Camera hanno rivolto un’interpellanza urgente al governo.