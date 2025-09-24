Il M5s all’Ars attacca Schifani: «Per lui tenore da nababbo, per i siciliani in difficoltà le briciole»

La polemica

Le deputate Lidia Adorno e Stefania Campo criticano il presidente siciliano: «Inaccettabile che spenda 600 euro a notte in alberghi di lusso»

“Per il presidente della Regione un tenore di vita da nababbo, scandito da spese a tantissimi zeri come dimostrano pagamenti di palazzo d’Orleans più o meno recenti, mentre per i siciliani le briciole e nemmeno quelle, se è vero, come è vero, che nella manovra quater, che si accinge a sbarcare a sala d’Ercole, non c’è proprio nulla per il reddito di povertà destinato alle fasce della popolazione più bisognose”. Lo ha affermato ieri dallo scranno di sala d’Ercole la deputata M5S Stefania Campo. Una critica che era stata già posta dalla sua compagna di Partito Lidia Adorno, anche lei deputata Ars, in una nota inviata nella mattinata di ieri: “È inaccettabile che il presidente della Regione spenda 600 euro a notte in alberghi di lusso, quando la stessa cifra rappresenta l’affitto mensile di una famiglia siciliana. Con questi comportamenti emerge in maniera lampante la distanza tra la vita reale dei cittadini e i privilegi di certa parte della politica”.

Dorno continua: “Con 600 euro almeno una famiglia siciliana copre un mese di affitto, mentre Schifani li brucia in una sola notte. È un’offesa diretta a chi ogni giorno fatica ad arrivare a fine mese. Il Presidente della Regione, piuttosto, dia il buon esempio: meno lusso e più responsabilità. La Sicilia non ha bisogno dei suoi “sogni d’oro”, soprattutto perché i siciliani soffrono una sanità carente. La nuova rete ospedaliera, appena presentata, addirittura sottrae altri 367 posti letto, assistiamo alla fuga dei cervelli della migliore gioventù siciliana per trovare un posto di lavoro, le infrastrutture sono a pezzi, non vengono date le giuste risposte ai consorzi di bonifica. Serve sicuramente più serietà e rispetto per i sacrifici delle famiglie siciliane”.