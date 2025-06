Il M5s supera definitivamente il limite al doppio mandato

agenzia

Via libera implicito a candidatura di Fico in Campania

ROMA, 23 GIU – Il M5s ha definitivamente superato il limite dei due mandati. Il voto on line dell’assemblea degli iscritti si è chiusa ieri sera: il quesito sui mandati è stato approvato con 43.236 sì e 8.196 no, con un quorum del 51,8%. E’ quanto si evince dai risultati pubblicati sul sito del Movimento. La regola principe prevede che i mandati non possano mai essere più di tre. Per raggiungere la soglia massima sono previste più strade. Una prevede che gli esponenti Cinque stelle con due legislature di fila alle spalle in Parlamento possano tornare di nuovo in campo solo dopo averne saltata una: è il cosiddetto stop and go. Potrebbero quindi essere già ricandidabili molti big “a riposo”, come l’ex vicepresidente del Senato Paola Taverna e l’ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. I senatori e i deputati con due mandati all’attivo potrebbero anche partecipare alla corse per la presidenza di una Regione e a sindaco di una città. Una norma che riguarda anche l’eventuale candidatura dell’ex presidente della Camera Roberto Fico alla guida della Campania.

