Il monastero benedettino di Norcia elevato ad abbazia

agenzia

Per padre Benedetto 'conferisce onore alla comunità'

NORCIA (PERUGIA), 29 MAG – Il monastero benedettino di Norcia diventa abbazia. È quanto stato deciso per decreto lo scorso 25 maggio, in occasione della festa del papa benedettino San Gregorio VII. E così il priorato di San Benedetto in Monte è stato elevato allo status di abbazia. “Questa elevazione canonica conferisce onore e dignità alla comunità monastica proprio mentre celebra il suo venticinquesimo anniversario di fondazione”, scrive padre Benedetto Nivakoff sul blog Nursia.org, che diventa così il primo abate di Norcia. “Il nuovo abate e tutti i monaci di Norcia sperano sinceramente che questo importante avvenimento spirituale possa segnare un incremento del desiderio di Dio per gli abitanti di Norcia così come per tutti coloro che, da molte parti del mondo, si uniscono ogni giorno alla preghiera del monastero”, conclude padre Benedetto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA