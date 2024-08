Il Papa a conferenza Lgbtq, ‘unito con voi nella preghiera’

agenzia

Il messaggio a padre James Martin

CITTÀ DEL VATICANO, 01 AGO – Papa Francesco, in un messaggio inviato a padre James Martin, che da anni si occupa negli Stati Uniti della pastorale delle persone omosessuali, ha scritto di essere “unito nella preghiera” ai partecipanti di Outreach 2024, una conferenza che si terrà dal 2 al 4 agosto presso la Georgetown University e che riunirà i cattolici Lgbtq. Padre Martin, che ha incontrato Papa Francesco in un’udienza privata a giugno, aveva scritto il 10 luglio al Papa chiedendogli se desiderava condividere i saluti con la conferenza. Questo sabato, il cardinale Wilton D. Gregory, arcivescovo di Washington, presiederà una messa per i partecipanti alla conferenza presso la Dahlgren Chapel di Georgetown.

