Il Papa a Gualtieri, oggi con voi e per voi sono romano

"Nel bene comune siamo collaboratori"

ROMA, 25 MAG – “Oggi posso dire che con voi e per voi sono romano”. Lo ha detto il Papa nel saluto in Campidoglio al sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri. Il Pontefice ha salutato il primo cittadino con una stretta di mano. “Iniziando ufficialmente il ministero di Pastore di questa Diocesi – ha aggiunto – sento la grave ma appassionante responsabilità di servire tutte le sue membra, avendo a cuore anzitutto la fede del popolo di Dio, e quindi il bene comune della società. Per quest’ultima finalità siamo collaboratori – ha detto Papa Leone rivolto a Gualtieri -, ciascuno nel proprio ambito istituzionale. Appena dopo l’elezione, ricordavo ai fratelli e alle sorelle convenuti in Piazza San Pietro che sono con loro cristiano e per loro vescovo: a titolo speciale, oggi posso dire che per voi e con voi sono romano!”. Leone ha poi aggiunto: “Signor Sindaco, auspico che Roma, ineguagliabile per la ricchezza del patrimonio storico e artistico, si distingua sempre anche per quei valori di umanità e civiltà che attingono dal Vangelo la loro linfa vitale”.

