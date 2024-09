agenzia

Annullate le udienze di oggi. Precauzione in vista del viaggio

ROMA, 23 SET – “A causa di un lieve stato influenzale, e in via precauzionale visto il viaggio dei prossimi giorni, le udienze papali previste per la giornata odierna sono annullate”. Lo riferisce la sala stampa vaticana.

