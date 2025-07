agenzia

Prevost fa un giro in Papamobile

CITTÀ DEL VATICANO, 29 LUG – Il Papa a sorpresa è arrivato a Piazza San Pietro per salutare le migliaia di giovani presenti alla messa di benvenuto. Sta facendo un giro in papamobile per salutare in tutti i settori della piazza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA