Il Papa accolto con un’ ovazione a Trieste

agenzia

In sedia a rotelle fino alle quinte, poi in piedi con il bastone

TRIESTE, 07 LUG – Papa Francesco è stato accolto con una vera ovazione al suo ingresso al Generali convention center: la folla di delegati e personalità era in piedi ad applaudire e a urlare di gioia. Il Pontefice è stato accompagnato in sedia a rotelle fin dietro le quinte, poi si è alzato in piedi e, appoggiandosi a un bastone, ha raggiunto la postazione per gli interventi. Infine, ha preso la parola il cardinale Zuppi.

