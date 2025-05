Il Papa ai cardinali, ‘riprendo il cammino da Francesco’

agenzia

'Preziosa l'eredità dei miei predecessori, siamo servi di Dio'

CITTÀ DEL VATICANO, 10 MAG – “Il Papa, a cominciare da San Pietro e fino a me, suo indegno successore, è un umile servitore di Dio e dei fratelli, non altro che questo. Bene lo hanno mostrato gli esempi di tanti miei predecessori, da ultimo quello di Papa Francesco stesso, con il suo stile di piena dedizione nel servizio e sobria essenzialità nella vita, di abbandono in Dio nel tempo della missione e di serena fiducia nel momento del ritorno alla Casa del Padre”. Così Leone XIV nel suo incontro di oggi con i cardinali. “Raccogliamo questa preziosa eredità e riprendiamo il cammino, animati dalla stessa speranza che viene dalla fede”, ha aggiunto papa Prevost.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA