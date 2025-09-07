Il Papa ai giovani, “non dobbiamo sciupare la vita”

agenzia

Come Frassati-Acutis "orientarla verso alto e farne capolavoro"

CITTÀ DEL VATICANO, 07 SET – “I santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis sono un invito rivolto a tutti noi, soprattutto ai giovani, a non sciupare la vita, ma a orientarla verso l’alto e a farne un capolavoro”. Lo ha detto Papa Leone nell’omelia della messa a San Pietro. “Ci incoraggiano con le loro parole: ‘Non io, ma Dio’, diceva Carlo. E Pier Giorgio: ‘Se avrai Dio per centro di ogni tua azione, allora arriverai fino alla fine’. Questa è la formula semplice, ma vincente – ha commentato Papa Leone -, della loro santità”. “Il rischio più grande della vita è quello di sprecarla al di fuori del progetto di Dio”, ha concluso il Pontefice.

