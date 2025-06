Il Papa ai sacerdoti, non cercate il potere

agenzia

A San Pietro l'ordinazione di 11 preti, "non padroni ma custodi"

CITTÀ DEL VATICANO, 31 MAG – “Dio nessuno l’ha mai visto. Si è rivolto a noi, è uscito da sé. Il Figlio ne è diventato l’esegesi, il racconto vivo. E ci ha dato il potere di diventare figli di Dio. Non cercate, non cerchiamo altro potere!”. Lo ha detto il Papa nell’omelia della messa nella basilica di San Pietro nel corso della quale ha ordinato undici nuovi sacerdoti per la diocesi di Roma. “Non padroni, ma custodi. La missione è di Gesù” e “nessuno di noi è chiamato a sostituirlo”, ha sottolineato il Papa. “Anche noi vescovi, cari ordinandi, coinvolgendovi nella missione oggi vi facciamo spazio. E voi fate spazio ai fedeli e ad ogni creatura” perché “il popolo di Dio è più numeroso di quello che vediamo. Non definiamone i confini”.

