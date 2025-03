Il Papa, c’è una benedizione nella fragilità dei malati

agenzia

Testo scritto dell'Angelus per la terza domenica consecutiva

CITTÀ DEL VATICANO, 02 MAR – Il Papa, anche oggi, per la terza domenica consecutiva, ha inviato il testo scritto dell’Angelus. “Vi mando questi pensieri ancora dall’ospedale, dove come sapete mi trovo da diversi giorni, accompagnato dai medici e dagli operatori sanitari, che ringrazio per l’attenzione con cui si prendono cura di me. Avverto nel cuore la ‘benedizione’ che si nasconde dentro la fragilità, perché proprio in questi momenti impariamo ancora di più a confidare nel Signore; allo stesso tempo, ringrazio Dio perché mi dà l’opportunità di condividere nel corpo e nello spirito la condizione di tanti ammalati e sofferenti”, scrive Papa Francesco.

