Il Papa, chiudere le contese, da Ucraina a Terra Santa

agenzia

'Basta produrre armi, seguire la via del dialogo'

CITTÀ DEL VATICANO, 16 MAG – “Il mio ministero inizia nel cuore di un anno giubilare, dedicato in modo particolare alla speranza. È un tempo di conversione e di rinnovamento e soprattutto l’occasione per lasciare alle spalle le contese e cominciare un cammino nuovo, animati dalla speranza di poter costruire, lavorando insieme, ciascuno secondo le proprie sensibilità e responsabilità, un mondo in cui ognuno possa realizzare la propria umanità nella verità, nella giustizia e nella pace”. Lo ha detto il Papa aggiungendo: “Mi auguro che ciò possa avvenire in tutti i contesti, a partire da quelli più provati come l’Ucraina e la Terra Santa”. Parlando ai diplomatici il Papa ha anche rilanciato l’appello di Bergoglio di fermare la corsa al riarmo, sottolineando l’importanza della “volontà di smettere di produrre strumenti di distruzione e di morte” oltre che di una “sincera volontà di dialogo” per “sradicare le premesse di ogni conflitto”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA