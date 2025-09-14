Il Papa, ‘compio 70 anni, ringrazio Dio e i miei genitori’

agenzia

Gli auguri dalle bande musicali a Piazza San Pietro

CITTÀ DEL VATICANO, 14 SET – “Sembra che sappiate: oggi compio 70 anni. Rendo grazie al Signore, ai miei genitori, e ringrazio quanti hanno avuto un ricordo nella preghiera”, “tante grazie a tutti”. Lo ha detto il Papa alla fine dell’Angelus, mentre la piazza applaudiva e le bande musicali presenti hanno cominciato a suonare per fare gli auguri al Pontefice.

