Il Papa, comprate un Vangelo tascabile, se non potete pago io

agenzia

"Tutti i giorni leggete qualcosa, è un bel modo di pregare"

CITTÀ DEL VATICANO, 19 DIC – Il Papa, nell’udienza ai pellegrini italiani del Cammino di Santiago curati dall’Opera Don Guanella, ha invitato ad “avere sempre in tasca il Vangelo”. “Questo mi raccomando: compratene uno piccolino, tascabile, mettetelo in tasca e tutti i giorni leggete qualcosa”, “è un bel modo di preghiera. Il Vangelo tascabile non costa niente ma se qualcuno non può pagarlo io lo pago, chiedetelo a me”, ha detto Papa Francesco.

