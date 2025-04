Il Papa continua a migliorare, anche voce, ridotto uso ossigeno

agenzia

Domenica l'Angelus potrebbe avere modalità diverse dalle ultime

CITTÀ DEL VATICANO, 04 APR – Proseguendo nella sua convalescenza a Casa Santa Marta, dopo i 38 giorni trascorsi al Gemelli per la polmonite bilaterale, papa Francesco continua la terapia farmacologica, e con regolarità anche la fisioterapia sia respiratoria che motoria, alle quali “dedica molto tempo”. Proprio queste segnano un lieve miglioramento per quanto riguarda la parte motoria, quella respiratoria e anche per “l’espressione vocale”. E’ quanto ha riferito stamane la Sala stampa vaticana, aggiungendo che per quanto riguarda l’ossigenazione, di giorno per il Pontefice c’è una “somministrazione ordinaria” di ossigeno, durante la notte “all’occorrenza c’è l’uso degli alti flussi: in ogni caso, in tutte le modalità, la gradazione e l’intensità “sono minore rispetto a prima”. Viene segnalato anche un lieve miglioramento degli “indicatori infettivi” sulla base delle analisi del sangue eseguite nei giorni scorsi: in sostanza, l’infezione a livello polmonare, da tempo sotto controllo, resta, ma ora con un live e ulteriore miglioramento. Soprattutto quella che richiederà più tempo per essere completamente debellata è l’infezione micotica. Per quanto riguarda la sua attività, il Papa dedica parte del tempo alle fisioterapie, quindi al lavoro, stamane ha seguito la predica di Quaresima in collegamento video con l’Aula Paolo VI, mentre ieri dalla Basilica vaticana ha seguito la messa del cardinale Pietro Parolin per i 20 anni della morte di Giovanni Paolo II. Non ci sono state visite al Pontefice, se non quelle dei più stretti collaboratori. Sull’Angelus di domenica prossima, che coincide con il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità, si stanno valutando eventuali modalità diverse dalla semplice diffusione del testo solo in forma scritta, ma al momento non è stata presa ancora nessuna decisione. L’omelia della messa sarà invece sicuramente del Papa e sarà letta dal celebrante, l’arcivescovo Rino Fisichella. Finora, comunque, Francesco non ha mai lasciato il suo appartamento al secondo piano di Casa Santa Marta. L’umore del Pontefice viene definito “buono”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA