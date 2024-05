Il Papa, ‘da cattolici Cina importante contributo alla pace’

agenzia

Videomessaggio al Convegno sui 100 anni dal Concilium Sinense

CITTÀ DEL VATICANO, 21 MAG – “I cattolici cinesi, in comunione con il Vescovo di Roma, camminano nel tempo presente. Nel contesto in cui vivono, testimoniano la propria fede anche con le opere di misericordia e carità, e nella loro testimonianza danno un contributo reale all’armonia della convivenza sociale, alla edificazione della casa comune. Chi segue Gesù ama la pace, e si trova insieme a tutti quelli che operano per la pace, in un tempo in cui vediamo agire forze disumane che sembrano voler accelerare la fine del mondo”. Lo afferma papa Francesco nel videomessaggio inviato al Convegno internazionale “100 anni dal Concilium Sinense: tra storia e presente”, organizzato dalla Pontificia Università Urbaniana.

