agenzia

Ha espresso le condoglianze all'Angelus

CITTÀ DEL VATICANO, 06 LUG – Il Papa all’Angelus, parlando in inglese, ha espresso dolore e el sue “condoglianze” per le vittime delle alluvioni in Texas e ha assicurato: “preghiamo per loro”.

