agenzia
Il Papa domenica 17 celebrerà messa con i poveri di Albano
L'Angelus alle 12 a Castel Gandolfo
CITTÀ DEL VATICANO, 07 AGO – Domenica 17 agosto, alle ore 9.30, Papa Leone XIV si recherà al Santuario di Santa Maria della Rotonda in Albano, per celebrare la messa con i poveri assistiti dalla diocesi e con gli operatori della Caritas diocesana. Alle ore 12.00, seguirà l’Angelus in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Lo comunica la Prefettura della Casa pontificia.
