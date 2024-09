Il Papa, ‘dovrebbero esserci più tasse per i milionari’

agenzia

"I miliardari devono condividere le ricchezze accumulate"

CITTÀ DEL VATICANO, 20 SET – “Dovrebbero esserci più tasse per i milionari, davvero”. Lo ha detto il Papa nel discorso ai Movimenti Popolari. Per il Pontefice “le persone economicamente forti dovrebbero fare di più, dovrebbero aprirsi a condividere i beni che hanno”. “E’ difficile che questo avvenga ma per Dio tutto è possibile. Quindi se questa piccolissima percentuale di miliardari che accumulano la maggior parte della ricchezza del pianeta fossero propensi a condividerla, non a cederla, a condividerla in modo fraterno, sarebbe un bene per tutti, ma anche per loro stessi in primis”. “Chiedo dunque ai privilegiati del mondo – è l’appello di Papa Francesco – che facciano questo passo per essere molto più felici loro stessi”. Il Papa ha ribadito che “il diavolo entra dalle tasche” e “accumulare le ricchezze non è una virtù, è un vizio”. E’ una storia tra cuore e denaro ma “non è una storia facile come con una fidanzata ma una storia difficile come con la suocera”.

