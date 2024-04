Il Papa, enormi risorse per le armi e non per l’acqua

agenzia

"Urgente investire sul dialogo e sulla pace"

CITTÀ DEL VATICANO, 22 MAR – “Oggi, enormi risorse finanziarie e tecnologie innovative, che potrebbero essere utilizzate per rendere l’acqua una fonte di vita e di progresso per tutti, vengono dirottate verso la produzione di armi. Invece mai come ora è urgente investire sul dialogo e sulla pace”. Lo dice il Papa su X nella Giornata mondiale dell’acqua.

