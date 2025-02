agenzia

'Ringrazia i fedeli radunati a pregare per la sua salute'

ROMA, 24 FEB – In serata papa Francesco “ha chiamato il Parroco della Parrocchia di Gaza per esprimere la sua paterna vicinanza”, riferisce la Sala stampa vaticana. “Papa Francesco ringrazia tutto il popolo di Dio che in questi giorni si è radunato a pregare per la sua salute”, viene aggiunto.

