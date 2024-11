agenzia

L'udienza in Vaticano, alla fine del mandato

CITTÀ DEL VATICANO, 27 NOV – Il Papa ha incontrato in Vaticano Anthony J. Blinken, Segretario di Stato degli Stati Uniti d’America. Lo riferisce il Bollettino della sala stampa vaticana. Blinken, il cui mandato è in scadenza, si è recato in Vaticano per una visita di congedo con il Pontefice.

