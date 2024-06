Il Papa incontra i comici il 14, anche Verdone e Litizzetto

agenzia

Oltre cento gli artisti da tutto il mondo, come Whoopi Goldberg

CITTÀ DEL VATICANO, 08 GIU – Ci saranno Carlo Verdone e Luciana Litizzetto, Nino Frassica e Geppi Cucciari, e tanti altri artisti della risata, venerdì 14 giugno dal Papa. In tutto i comici, compresi i vignettisti, saranno oltre cento e arriveranno da diversi Paesi del mondo. Tra loro anche Whoopi Goldberg e François Cluzet. L’udienza si terrà nel Palazzo apostolico, alle ore 8.30 di venerdì 14 giugno 2024. L’evento – organizzato congiuntamente dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione e dal Dicastero per la Comunicazione – “si propone di stabilire un legame fra la Chiesa cattolica e gli artisti comici”. “Dammi, Signore, il senso dell’umorismo”, prega ogni giorno il Papa con le parole di san Tommaso Moro: “è una grazia che io chiedo tutti i giorni” – ha affermato -perché “ti solleva, ti fa vedere il provvisorio della vita e prendere le cose con uno spirito di anima redenta. È un atteggiamento umano, ma è il più vicino alla grazia di Dio”. In diverse occasioni il Pontefice ha detto che l’uomo di Dio si riconosce perché è capace di vivere con senso dell’umorismo: “senza perdere il realismo, illumina gli altri con uno spirito positivo e ricco di speranza”. Francesco ha la convinzione che gli umoristi – attori, artisti, vignettisti, scrittori – abbiano “la capacità di sognare nuove versioni del mondo”, e che spesso lo fanno “con l’ironia, che è una virtù meravigliosa”. “L’incontro tra Papa Francesco e gli attori comici del mondo si propone di celebrare la bellezza della diversità umana e di promuovere un messaggio di pace, amore e solidarietà, e si preannuncia come un momento significativo di dialogo interculturale e di condivisione di gioia e speranza”, sottolinea in conclusione il Vaticano.

