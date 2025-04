Il Papa, ingiustizie tremende, servono scelte di campo

agenzia

L'omelia della messa del Crisma letta dal card. Calcagno

CITTÀ DEL VATICANO, 17 APR – Il Papa, nell’omelia preparata per la messa del Crisma in Vaticano e letta dal card. Domenico Calcagno, invita i sacerdoti a non scoraggiarsi di fronte alle ingiustizie del mondo ma, anzi, a fare “scelte di campo”. “La nostra casa comune, tanto ferita, e la fraternità umana, così negata, ma incancellabile, ci chiamano a scelte di campo. Il raccolto di Dio è per tutti: un campo vivo, in cui cresce cento volte più di quello che si è seminato. Ci animi – si legge nel testo preparato dal Papa -, nella missione, la gioia del Regno, che ripaga ogni fatica”. “Cari fedeli, popolo della speranza, pregate oggi per la gioia dei sacerdoti”. “Molte paure ci abitano e tremende ingiustizie ci circondano, ma un mondo nuovo è già sorto”, conclude il testo scritto da Papa Francesco per la celebrazione del Giovedì Santo.

