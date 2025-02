Il Papa, intelligenza artificiale aiuti la lotta alla povertà

agenzia

Messaggio a Macron in occasione del vertice di Parigi

CITTÀ DEL VATICANO, 11 FEB – Il Papa ha scritto un messaggio al presidente francese Emmanuel Macron in occasione del vertice dedicato all’intelligenza artificiale in corso a Parigi. “Auspico che il vertice di Parigi si adoperi affinché sia creata una piattaforma d’interesse pubblico sull’intelligenza artificiale; e affinché ogni nazione possa trovare nell’intelligenza artificiale – scrive Papa Francesco – uno strumento di sviluppo e di lotta contro la povertà da un lato, e di tutela delle culture e delle lingue locali dall’altro. Solo così tutti i popoli della terra potranno contribuire alla creazione di dati, che saranno utilizzati dall’intelligenza artificiale, rappresentando la vera diversità e ricchezza che caratterizzano l’intera umanità”. “La nostra sfida ultima è l’uomo e resterà sempre l’uomo; non dimentichiamolo mai”, conclude Papa Francesco.

