Il Papa, l’8 giugno commemora incontro con Peres e Abu Mazen

Evento nei Giardini Vaticani a dieci anni da quell'incontro

CITTÀ DEL VATICANO, 31 MAG – Sabato 8 giugno ricorrerà il decimo anniversario dell’incontro, nei Giardini vaticani, nel quale il Papa, con l’allora presidente d’Israele Shimon Peres, e con Mahmoud Abbas, presidente della Palestina, invocarono la pace, alla presenza anche del Patriarca Bartolomeo I e rappresentanti di cristiani ebrei e musulmani della Terra Santa. Nel luogo fu piantato, nella stessa occasione, un albero di ulivo, simbolo della pace. “In quel giorno (il prossimi sabato 8 giugno) e nello stesso luogo dei Giardini Vaticani di dieci anni fa, alle ore 9.30, il Santo Padre commemorerà quell’evento di alto significato a favore della pace, in questo momento difficile e preoccupante per la guerra tra israeliani e palestinesi”: è quanto afferma il cardinale decano, Giovanni Battista Re, in una lettera indirizzata a tutti i cardinali residenti a Roma, invitati a partecipare all’evento.

