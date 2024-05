Il Papa, la pace non sarà mai frutto dei muri e delle armi

agenzia

'Non seminiamo morte, distruzione, paura. Seminiamo speranza'

VERONA, 18 MAG – “La pace non sarà mai frutto della diffidenza, dei muri, delle armi puntate gli uni contro gli altri”. Lo ha detto papa Francesco al termine dell’incontro all’Arena di Verona “Arena di Pace. Giustizia e Pace si baceranno” “Dice San Paolo: ‘Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato’ (Gal 6,7) – ha aggiunto il Pontefice -. Non seminiamo morte, distruzione, paura. Seminiamo speranza! È quello che state facendo anche voi, in questa Arena di Pace. Non smettete. Non scoraggiatevi. Non diventate spettatori della guerra cosiddetta ‘inevitabile’. Come diceva il vescovo Tonino Bello: ‘In piedi costruttori di pace!'”.

