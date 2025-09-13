Il Papa, la sostenibilità ambientale è impegno irrinunciabile

agenzia

Per la sopravvivenza del genere umano

CITTÀ DEL VATICANO, 13 SET – “La sostenibilità ambientale e la custodia del creato sono impegni irrinunciabili per la sopravvivenza del genere umano e hanno un immediato riflesso sull’organizzazione delle nostre società e sulla possibilità di una convivenza umana pacifica e solidale”. Lo ha detto il Papa nell’udienza alla Pontificia Accademia di Teologia. “Allo stesso tempo, qualsiasi sforzo per migliorare le condizioni ambientali e sociali del nostro mondo richiede l’impegno di tutti, ciascuno per la sua parte, in un atteggiamento di solidarietà e collaborazione che superi barriere e limiti regionali, nazionali, culturali e anche religiosi”, ha aggiunto il Papa.

