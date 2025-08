Il Papa, “la vera pace esige il coraggio di deporre le armi”

agenzia

Messaggio ad 80 anni da Hiroshima e Nagasaki

CITTÀ DEL VATICANO, 05 AGO – “La vera pace esige il coraggio di deporre le armi, soprattutto quelle che hanno il potere di causare una catastrofe indescrivibile”. Lo scrive il Papa in un messaggio ad 80 anni dalla tragedia di Hiroshima e Nagasaki, sottolineando che “le armi nucleari offendono la nostra comune umanità e tradiscono anche la dignità del creato, la cui armonia siamo chiamati a salvaguardare”. Quindi “in quest’epoca di crescenti tensioni e conflitti globali, Hiroshima e Nagasaki si ergono come ‘simboli della memoria’ che ci esortano a rifiutare l’illusione di una sicurezza fondata sulla distruzione reciproca. Dobbiamo invece forgiare un’etica globale radicata nella giustizia, nella fraternità e nel bene comune. Prego pertanto che questo solenne anniversario serva da invito alla comunità internazionale a rinnovare il suo impegno nel perseguire una pace duratura per tutta la nostra famiglia umana: una pace disarmata e disarmante”, sottolinea Papa Leone rilanciando le sue stesse parole della prima benedizione apostolica del momento della sua elezione, l’8 maggio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA