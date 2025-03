Il Papa non ha avuto altre crisi ma il quadro resta complesso

Vaticano

Dopo una notte tranquilla ha fatto colazione e letto i giornali

Il Papa non ha avuto altre crisi dopo quella di ieri. Lo riferiscono fonti vaticane precisando che il Papa ha trascorso una notte tranquilla, si è svegliato, ha fatto colazione, questa mattina col caffè, e si è dedicato alla lettura dei quotidiani.

La crisi che ha vissuto ieri, con il broncospasmo che gli ha anche causato il vomito, rientra comunque in una crisi respiratoria e non ha coinvolto altri organi. E’ quanto precisano fonti vaticane. Il Papa non ha la febbre

