Il Papa oggi in Lussemburgo, comincia il viaggio in Europa

agenzia

Tutto il programma della giornata

CITTÀ DEL VATICANO, 26 SET – Papa Francesco partirà questa mattina per il suo nuovo viaggio apostolico, in Lussemburgo e Belgio, nel cuore dell’Europa. Partirà dall’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino alle 8.05 per arrivare in Lussemburgo alle 10. All’aeroporto internazionale di Lussemburgo-Findel si svolgerà la cerimonia di benvenuto. accolto dal Granduca Enrico, dalla Granduchessa Maria Teresa Mestre e dal primo ministro del Lussemburgo Luc Frieden. Il Papa si recherà quindi al Palazzo Granducale per la visita di cortesia al Granduca. Nello stesso Palazzo si svolgerà un incontro con il premier. Alle 11.45 Papa Francesco si trasferirà al Cercle Cité, un edificio storico situato nel cuore della città e alle 11.50 si terrà l’incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, con il primo discorso del Pontefice. Al termine, alle 12.20, il Papa si trasferisce alla Casa arcivescovile per il pranzo. Il secondo appuntamento ufficiale è alle 16.30 alla Cattedrale di Notre Dame per l’incontro con la comunità cattolica; qui Papa Francesco pronuncerà il suo secondo discorso. Al termine dell’incontro si trasferirà in aeroporto per partire, alle 18.15, verso Bruxelles. L’arrivo alla Base aerea di Melsbroek è previsto alle 19.10. Alla cerimonia di benvenuto sarà accolto sai sovrani del Belgio Philippe e Mathilde. Alle 19.40 si recherà in Nunziatura dove concluderà questa prima giornata del viaggio internazionale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA