Il Papa, oggi una festa bellissima per l’Italia e il mondo

Acutis e Frassati, "tutti siamo chiamati ad essere santi"

CITTÀ DEL VATICANO, 07 SET – Il Papa, prima della messa nella quale verranno canonizzati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, ha salutato la gente presente in Piazza San Pietro. “Oggi è una festa bellissima per tutta l’Italia, per tutta la Chiesa e per tutto il mondo”, ha detto sottolineando che è “un giorno di molta gioia e volevo salutare i tanti giovani e ragazzi che sono venuti per questa Santa Messa”. “Veramente è una benedizione del Signore trovarci insieme voi che siete venuti da diversi paesi”. Poi ha annunciato che alla fine della celebrazione saluterà i fedeli, presumibilmente con un giro sulla papamobile: “Dopo la Santa Messa, se potete avere un po’ di pazienza, spero di venire a salutare voi in piazza. Allora se siete lontani adesso, speriamo almeno di poter salutarci”. “Tutti voi, tutti noi, siamo chiamati anche ad essere santi”, ha concluso Papa Leone.

