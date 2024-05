Il Papa, porto nel cuore i bambini che soffrono la guerra

agenzia

Francesco all'Olimpico, 'i piccoli vogliono la pace'

ROMA, 25 MAG – “So che siete tristi per le guerre”: lo ha detto il Papa nel saluto all’Olimpico nella Giornata Mondiale dei Bambini. “I bambini vogliono costruire un mondo di pace dove siamo tutti fratelli, un mondo che ha un futuro”, ha detto ancora il Pontefice. “Oggi ho ricevuto bambini fuggiti dall’Ucraina che avevano tanto dolore per la guerra, alcuni di loro erano feriti”, ha raccontato il Papa. “So che siete addolorati perché molti vostri compagni non possono andare a scuola”, “sono realtà che anch’io porto nel cuore e prego per loro”. “Preghiamo per i bambini che non possono andare a scuola, che soffrono la guerra, per i bambini che non hanno da mangiare, per i bambini che sono malati e nessuno li cura”, ha chiesto il Papa

