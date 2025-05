Il Papa potrebbe vedere Vance domani in Vaticano

agenzia

Tra oggi e domani incontrerà anche varie delegazioni

CITTÀ DEL VATICANO, 18 MAG – Papa Leone XIV potrebbe ricevere il vicepresidente Usa JD Vance domani in Vaticano. Prevost, che oggi vedrà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, avrebbe infatti in programma tra oggi e domani una serie di udienze con i rappresentanti delle delegazioni che hanno partecipato alla cerimonia di insediamento. Non è escluso, dunque, che tra loro possa esserci anche Vance. Inizialmente si era pensato ad un vertice a tre con Zelensky, ma al momento non sembra essere confermato.

