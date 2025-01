Il Papa, preferiamo l’accoglienza alle serrature della paura

agenzia

"Dio cerca tutti,mettiamo al bando qualsiasi forma di selezione"

CITTÀ DEL VATICANO, 06 GEN – “Dio non si rivela a circoli esclusivi o a pochi privilegiati, Dio offre la sua compagnia e la sua guida a chiunque lo cerchi con cuore sincero”, “Dio cerca tutti, sempre. Dio cerca tutti, tutti”. Lo ha detto il Papa nell’omelia della messa dell’Epifania nella basilica di San Pietro. Questo ci deve fare “meditare su questo oggi, in un mondo dove le persone e le nazioni, pur dotate di mezzi di comunicazione sempre più potenti, sembrano diventate meno disponibili a comprendersi, accettarsi e incontrarsi nella loro diversità”. Quindi – ha proseguito Papa Francesco – Dio ci chiama “a mettere al bando qualsiasi forma di selezione, di emarginazione e di scarto delle persone, e a promuovere, in noi e negli ambienti in cui viviamo, una forte cultura dell’accoglienza, in cui alle serrature della paura e del rifiuto si preferiscano gli spazi aperti dell’incontro, dell’integrazione e della condivisione; luoghi sicuri, dove tutti possano trovare calore e riparo”. Dio “è un Padre la cui gioia più grande è vedere i suoi figli che tornano a casa, uniti, da ogni parte del mondo, vederli gettare ponti, spianare sentieri, cercare chi si è perso e caricarsi sulle spalle chi fatica a camminare, perché nessuno rimanga fuori e tutti partecipino alla gioia della sua casa”, ha concluso il Pontefice.

