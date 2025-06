Il Papa, profonda tristezza per l’attentato a Damasco

agenzia

"Solidarietà a tutti coloro colpiti dalla tragedia"

CITTÀ DEL VATICANO, 24 GIU – Papa Leone XIV è “profondamente rattristato” per “la perdita di vite e la distruzione causate dall’attacco alla chiesa greco-ortodossa di Mar Elias a Damasco, ed esprime sentita solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia”. E’ quanto si legge in un telegramma di cordoglio a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. Il Papa “prega anche per coloro che piangono la loro perdita, per la guarigione dei feriti e invoca i doni di consolazione, guarigione e pace dell’Onnipotente sulla nazione”.

